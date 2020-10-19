Племянник нашел убитого 35 лет назад дядю с помощью одной улики

Житель американского штата Флорида помог полиции идентифицировать найденный 35 лет назад труп с помощью одной улики. Об этом пишет Fox News.

Американец, чье имя не раскрывается, разыскивал своего пропавшего дядю Уильяма Томпсона (William Thompson). Он просматривал нераскрытые преступления на сайте полиции округа Эскамбиа и нашел материалы убийства, произошедшего в январе 1985 года в городе Пенсакола.

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Племянник заметил на одной из улик — пряжке ремня убитого — инициалы У.Т. «Он предположил, что жертвой мог быть его пропавший дядя, которого последний раз видели в округе Эскамбиа — недалеко от того места, где обнаружили тело неизвестного мужчины», — сообщили полицейские в четверг, 15 октября.

Родственник Томпсона обратился к следователям. Те сравнили его ДНК с найденным телом. Результаты анализа показали, что жертвой убийства действительно был Уильям Томпсон.

Следователи полагают, что убийство произошло за несколько месяцев или даже лет до того, как правоохранители нашли труп. Последний раз Томпсон связывался с матерью по телефону в сентябре 1983 года.

Опознание трупа привело к тому, что полиция вновь открыла дело и занялась поиском убийцы 49-летнего Уильяма Томпсона.

Ранее в американском округе Эскамбиа, штат Флорида, власти раскрыли преступление, совершенное 1 января 1985 года. Спустя 35 лет компания Parabon NanoLabs, которая занимается ДНК-фенотипированием, помогла найти преступника.