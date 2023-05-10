В ЛНР под завалами нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS

РИА Новости: в Стаханове при разборе завалов дома нашли неразорвавшийся снаряд РСЗО HIMARS

В городе Стаханов Луганской народной республики (ЛНР) нашли неразорвавшийся боеприпас американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS при разборе завалов дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что снаряд был обнаружен при разборе завалов верхних этажей девятиэтажного дома. Он оказался в кладовке одной из квартир.

На месте работают сотрудники МЧС и силовики. Жителей дома, другие подъезды которого уцелели, эвакуируют.

8 мая специалисты группы разминирования вынесли из детского сада в поселке Теткино Курской области неразорвавшийся снаряд. Сообщается, что он был обнаружен после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)