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23:34, 10 мая 2023Бывший СССР

Жительница ЛНР рассказала о прилетевшем к ней в комнату снаряде HIMARS

РИА Новости: женщина в Стаханове выжила после попадания снаряда HIMARS к ней в комнату

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

Жительница города Стаханов Луганской народной республики (ЛНР) рассказала о залетевшей к ней в комнату части снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает РИА Новости.

Женщина сообщила, что обстрел произошел утром в среду, 10 мая, когда она смотрела телевизор в своей квартире. В это время часть снаряда упала, пробив три этажа сверху, в метре от нее. «Я смотрела телевизор, и тут весь этот грохот [в момент прилета боеприпаса]. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя», — поделилась женщина. Уточняется, что она не получила серьезных ранений, отделавшись синяками и ссадинами.

Ранее стало известно, что в Стаханове при разборе завалов дома был обнаружен неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS. На место прибыли сотрудники МЧС и силовики, жителей дома эвакуируют.

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Марина Совина
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