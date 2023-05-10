Написавшую книгу о скорби после смерти мужа вдову заподозрили в его убийстве

NBC News: автора книги о скорби после потери мужа арестовали по подозрению в его убийстве

Жительница американского города Камас, штат Юта, которая после смерти мужа написала детскую книгу о том, как справиться с горем, арестована по подозрению в убийстве. Об этом сообщает NBC News.

Муж 33-летней Коури Ричинс Эрик скончался 4 марта 2022 года в их доме. Через год после его смерти женщина стала автором книги для детей, в которой рассказала о скорби и о том, как справиться с горем после потери близкого человека. Она посвятила книгу «замечательному мужу и чудесному отцу наших детей».

Вдова заявила следователям, что накануне смерти мужа они праздновали заключение сделки по покупке дома для ее бизнеса. Она приготовила мужчине коктейль «Московский мул» и принесла его в спальню, где Эрик его выпил. Позже Ричинс якобы заснула в комнате у ребенка, так как ребенок страдал от ночных кошмаров, и она проводила время с ним. Утром она обнаружила мужа мертвым.

После вскрытия эксперты установили, что Ричинс умер от передозировки фентанила. Содержание препарата в крови мужчины в пять раз превышало смертельную дозу этого вещества. Предположительно, мужчина принял наркотик перорально. Полицейские установили, что ранее Эрик говорил своему другу, что подозревает жену в попытке его отравить после ужина на День святого Валентина за несколько недель до смерти.

Полиция арестовала жену американца по обвинению в умышленном убийстве и трех эпизодах хранения запрещенных веществ с целью сбыта. В мобильном телефоне Коури полицейские обнаружили переписку со знакомым. В ходе допроса знакомый сообщил, что женщина связывалась с ним с декабря 2021 года по февраль 2022 года и просила достать рецептурные болеутоляющие препараты. За четыре дня до смерти Эрика мужчина передал Коури от 15 до 30 таблеток фентанила, за которые она заплатила 900 долларов (68,9 тысячи рублей).

Дело об убийстве Ричинса рассматривается в суде. Написанную подозреваемой книгу изъяли из продажи.

Ранее сообщалось, что суд присяжных американского города Портленд признал виновной в убийстве женщину, написавшую книгу «Как убить вашего мужа». По версии следствия, 71-летняя женщина застрелила мужа — 63-летнего преподавателя кулинарного института штата Орегон.