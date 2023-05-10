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16:19, 10 мая 2023Ценности

Инстасамка показала внешность до пластики

Блогерша и рэп-исполнительница Инстасамка показала внешность до пластики на детском фото

Фото: @instasamka

Блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность до пластики на детском фото. Соответствующая публикация появилась в ее в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке будущая певица предстала рядом с матерью. Девочка позировала с убранными назад и заплетенными в косу волосами, и вместе с родственницей они улыбались в камеру. При этом некоторые черты лица Зотеевой выглядели по-другому. В том числе у нее оказались меньше губы.

Пользователи сети высказались о внешности звезды в комментариях. «Ты сильно изменилась, но улыбка все та же», «Какая милая... Такой и осталась», «Красотки», «Копия мамы», «Были же времена, когда ты была нормальной...» — заявили поклонники.

В апреле Инстасамка заявила, что собирается избавиться от филлеров. «Я сегодня убираю губы, мне уже не нравится форма, с которой я сейчас, да и им пора на пенсию: два года хожу с ними, в них два разных препарата. Я в прошлый раз не показывала свое лицо без филлеров, в этот раз ждите мое настоящее лицо», — заявила знаменитость.

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Карина Черных
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