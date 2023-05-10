Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:27, 10 мая 2023Бывший СССР

На Украине предупредили Европу о последствиях прекращения поставок оружия

Михаил Подоляк заявил, что при прекращении поставок оружия Киеву в ЕС начнется война

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил Европу о последствиях прекращения поставок оружия в эфире телеканала «Рада».

По словам Подоляка, остановка оружейных поставок будет означать «резкое масштабирование войны в Европе». «Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах», — сказал он. По его словам, в Европе «существенно увеличится количество терактов», а европейцы не будут «сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно».

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Украина сдастся через несколько дней в случае прекращения поставок военной техники западными странами. Военный конфликт, по словам представителя ЕС, немедленно закончится, однако мир не будет отвечать интересам западного сообщества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле сочли Украину спонсором терроризма за попытку атаковать Кремль
Зеленский назвал Украину будущим центром европейских ценностей
Жительница ЛНР рассказала о прилетевшем к ней в комнату снаряде HIMARS
Елена Летучая показала свои любимые упражнения для ягодиц
На Украине предупредили Европу о последствиях прекращения поставок оружия
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Премьер Франции потребовала оставить ее сексуальную ориентацию в тайне
Санду призвала начать переговоры по евроинтеграции Молдавии в начале 2024 года
Эксперт рассказала о семи альтернативных тренировкам видах нагрузки
Подозреваемые в подготовке терактов в Белоруссии признали вину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.