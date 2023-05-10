На Украине предупредили Европу о последствиях прекращения поставок оружия

Михаил Подоляк заявил, что при прекращении поставок оружия Киеву в ЕС начнется война

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил Европу о последствиях прекращения поставок оружия в эфире телеканала «Рада».

По словам Подоляка, остановка оружейных поставок будет означать «резкое масштабирование войны в Европе». «Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах», — сказал он. По его словам, в Европе «существенно увеличится количество терактов», а европейцы не будут «сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно».

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Украина сдастся через несколько дней в случае прекращения поставок военной техники западными странами. Военный конфликт, по словам представителя ЕС, немедленно закончится, однако мир не будет отвечать интересам западного сообщества.