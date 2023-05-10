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19:49, 10 мая 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о выплатах за разрушенное жилье

Юрист Иващенко: за разрушенное в результате ЧП жилье россияне получат до 100 тысяч рублей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россияне, чье жилье было разрушено из-за наводнений, лесных пожаров или других ЧП, могут получить до 100 тысяч рублей. О компенсации за поврежденное имущество рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко, пишет «Секрет Фирмы».

Эксперт отметила, что россияне с полностью или частично разрушенным жильем могут претендовать на несколько выплат от государства. В качестве разовой матпомощи на каждого члена семьи полагается 10 тысяч рублей. Однако получить больше 50 тысяч рублей не выйдет, даже если в семьей больше пяти человек, уточнила Иващенко.

Если семья частично лишилась имущества первой необходимости, то власти выделят каждому пострадавшему по 50 тысяч рублей. В ситуации, когда такие вещи уничтожены полностью, из бюджета выделяют оп 100 тысяч рублей на человека.

Юрист уточнила, что к имуществу первой необходимости относятся холодильник, плита (газовая или электрическая), шкаф для посуды, стол и стул или табуретка, кровать или диван. В этот перечень также входят средства информирования граждан (телевизор или радио), средства водоснабжения и отопления.

Ранее житель Перми отсудил у мэрии города 155 тысяч рублей компенсации за сгоревшее аварийное жилье. Постройка повредилась из-за пожара — в доме обвалились внутренние потолки, полы и оконные рамы, а также нарушилась электропроводка и осел фундамент.

Нина Ташевская
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