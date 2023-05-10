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11:27, 10 мая 2023Россия

Российский скотник погиб из-за разрушившей стену коровы

В Омской области мужчина погиб после того, как корова ударила копытом в стену

Фото: Tengyart / Unsplash

В Омской области работник, ухаживающий за скотом, погиб после того, как корова ударила копытом по стене. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Он уточнил, что скотник погиб на молочном комплексе «Кутузовское» в субботу, 6 мая, но о происшествии стало известно только сейчас. «Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля», — добавил собеседник агентства.

Факт случившегося подтвердили в управлении Следственного комитета России (СКР) по российскому региону. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее в городе Мыски Кемеровской области коровы напали на женщину с двумя детьми. Как рассказал глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев, в городе каждую весну появляется крупный рогатый скот — в это время животные гуляют по улицам, паркам и скверам, а также уничтожают клумбы и молодые деревья.

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Анастасия Шейкина
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