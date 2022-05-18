Российский ребенок попал в больницу после нападения коров

В Мысках после нападения коров на женщину с двумя детьми один ребенок госпитализирован

В городе Мыски Кемеровской области коровы напали на женщину с двумя детьми. Видео инцидента опубликовано в местной группе во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что три коровы окружили россиянку рядом с жилым домом. Одно из животных бьет женщину копытом и хочет ее забодать. В это время россиянку пытаются защитить взрослые — в ответ на это коровы нападают на них. На видеозаписи слышны громкие крики.

По данным KP.RU, из-за нападения пострадали три человека — 64-летняя россиянка и ее внуки 4 и 16 лет. Четырехлетний ребенок попал в больницу.

Как рассказал глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев, в городе каждую весну появляется крупный рогатый скот — в это время животные гуляют по улицам, паркам и скверам, а также уничтожают клумбы и молодые деревья. До этого коровы никогда ни на кого не нападали, подчеркнул он.

После случившегося в городе решили отлавливать всех коров, которые находятся на самовыгуле.

Ранее стадо коров забодало трех детей и женщину в Башкирии. Несовершеннолетние отправились к реке Ик собирать прутья для веников, когда на них напали животные. Пострадавших госпитализировали, у одного из них сломаны три ребра и рука, также есть гематома на голове.