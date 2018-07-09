Стадо коров забодало детей в Башкирии

Стадо коров забодало трех детей и женщину в Туймазинском районе Башкирии. Пострадавших доставили в больницу, сообщает Bash.News.

Как рассказал отец одного ребенка, дети отправились к реке Ик собирать прутья для веников, когда на них напали животные.

«По дороге на речку они видели большое стадо коров-лимузинов. По размерам они просто огромные, примерно в 2-2,5 раза больше, чем стандартная корова. Никто не придал значения стаду, оно находилось на другой стороне поля. А когда они пошли обратно, то стадо, в котором было примерно 200 голов вместе с маленькими телятами, перегородило им путь», — рассказал он.

Девочки 6 и 10 лет находятся в удовлетворительном состоянии. Девятилетний мальчик пока в реанимации — у него диагностировали ушибы легких, три сломанных ребра, сломанную руку в районе плеча и сильную гематому на голове.

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