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20:23, 10 мая 2023Мир

Чехия передаст Украине две батареи ЗРК «Куб»

Президент Чехии Павел заявил, что Прага передаст Киеву две батареи ЗРК «Куб»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Прага передаст Киеву две батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Куб» с большим количеством ракет. Об этом заявил президент Чехии Петер Павел, передают Ceske Noviny.

По словам главы государства, власти также считают целесообразным рассмотреть передачу Украине чешских истребителей L-159. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимы военно-воздушные силы для подготовки к «решающей фазе войны».

Павел также обратил внимание, что решающим фактором для Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов. «Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть сражения должна будет пройти на земле», — указал он, напомнив, что Киев уже получил из Чехии около сотни танков, столько же бронетранспортеров и много боеприпасов.

Ранее президент Чехии Петр Павел порекомендовал Украине не спешить с проведением контрнаступления на Россию. Он заявил, что контрнаступление в любом случае приведет к «ужасным потерям» для Украины и в случае поражения у нее уже не будет второго шанса в этом году. «Потому что это требует много ресурсов с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году будет лишь одна попытка, поэтому она должна быть успешной», — убежден политик. Президент подчеркнул, что, скорее всего, у украинцев есть ощущение того, что у них нет достаточного количества ресурсов для успешного проведения подобной операции.

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Виктория Кондратьева
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