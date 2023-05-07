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15:38, 7 мая 2023Бывший СССР

Президент Чехии посоветовал Украине не спешить с контрнаступлением

В интервью The Guardian Петр Павел посоветовал Украине не спешить с контрнаступлением

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Президент Чехии Петр Павел порекомендовал Украине не спешить с проведением контрнаступления на Россию. Соответствующее мнение глава европейского государства высказал в интервью The Guardian.

Павел заявил, что контрнаступление в любом случае приведет к «ужасным потерям» для Украины, и в случае поражения у нее уже не будет второго шанса в этом году. «Потому что это требует много ресурсов с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году будет лишь одна попытка, поэтому она должна быть успешной», — убежден он. Президент Чехии подчеркнул, что, скорее всего, у украинцев есть ощущение того, что у них нет достаточного количества ресурсов для успешного проведения подобной операции.

Президент Чехии отметил, что на прошлой неделе встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и посоветовал Киеву не начинать поспешного контрнаступления, так как есть вероятность, что кто-то захочет подтолкнуть его к демонстрации каких-либо результатов.

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Полина Кислицына
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