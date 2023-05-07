Политолог назвал причину откладывания ВСУ контрнаступления

Политолог Брутер: ВСУ не могут сойтись во мнении с властями по вопросу контрнаступления

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в разговоре с Ura.ru назвал причину, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) откладывают свое контрнаступление. По его мнению, это происходит из-за того, что власти страны не могут сойтись с военными во мнении по данному вопросу.

«Военные говорят о том, что они не верят в особо успешное контрнаступление, и оно связано со слишком большим риском. А политическая часть считает, что контрнаступление обязательно, хотя бы для картинки», — заявил он.

Брутер уточнил, что чиновники предпринимают попытки прислушиваться к мнению военных, а те, в свою очередь, стараются исполнять отданные им приказы, но предупреждают, что с наступлением могут возникнут определенные сложности. Этот скептицизм приводит к тому, что контратака ВСУ постоянно откладывается до более благоприятного момента, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что киевские власти боятся, что украинские военные не оправдают возложенные на них западными странами надежды своим контрнаступлением, в связи с чем стараются снизить их ожидания.