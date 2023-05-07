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01:32, 7 мая 2023Бывший СССР

Власти Украины испугались не оправдать надежд Запада на контрнаступление

WP: Киев снижает ожидания Запада от контрнаступления ВСУ в страхе не оправдать ожидания

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Киевские власти боятся, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оправдают возложенные на них западными странами надежды своим контрнаступлением, в связи с чем стараются снизить их ожидания. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой Минобороны страны Алексеем Резниковым.

«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире переоценены. Большинство людей ждут чего-то грандиозного», — заявил Резников, отметив, что в конечном итоге их может ждать эмоциональное разочарование.

В этом случае, по мнению украинских чиновников, Запад может принять решение о прекращении поставок военной помощи Киеву и даже предпринять попытки заставить его пойти на переговоры с Москвой. При этом подчеркивается, что, согласно оценкам экспертов, ВСУ вряд ли удастся значительно отбросить назад российских военных.

Зеленский, в свою очередь, считает, что украинским солдатам необходимо одержать как можно больше побед в сражениях, тем самым показав, что люди не зря верят в них. Он выразил уверенность в том, что это поможет Киеву получить больше помощь от союзников. Глава государства уточнил, что сроки контрнаступления ВСУ будут зависеть от поставок западного вооружения, а также погодных условий.

Ранее журналисты Foreign Affairs назвали желание конгресса США помочь Украине подарком для России. По мнению авторов, данное решение республиканцев на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан.

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Марина Совина
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