Foreign Affairs: желание конгресса США помочь Украине реализует цели России

Журналисты Foreign Affairs назвали желание конгресса США помочь Украине подарком для России. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению авторов, данное решение республиканцев на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан. «Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели», — говорится в статье.

При этом отмечается, что в западных странах наблюдается усталость от военного конфликта на Украине. В связи с этим граждане США и Европы должны игнорировать рост цен на продукты или бензин в знак солидарности с украинцами.

Ранее сообщалось, что Киев может лишиться помощи Запада в случае провала контрнаступления (ВСУ). Журналисты The New York Times заявили, что на данный момент Украина испытывает огромное давление со стороны западных сторонников, поскольку США и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, способно ли их оружие, обучение и боеприпасы привести к значительным успехам на фронте.