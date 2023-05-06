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18:23, 6 мая 2023Интернет и СМИ

Желание США помочь Украине назвали подарком для России

Foreign Affairs: желание конгресса США помочь Украине реализует цели России

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Журналисты Foreign Affairs назвали желание конгресса США помочь Украине подарком для России. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению авторов, данное решение республиканцев на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан. «Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели», — говорится в статье.

При этом отмечается, что в западных странах наблюдается усталость от военного конфликта на Украине. В связи с этим граждане США и Европы должны игнорировать рост цен на продукты или бензин в знак солидарности с украинцами.

Ранее сообщалось, что Киев может лишиться помощи Запада в случае провала контрнаступления (ВСУ). Журналисты The New York Times заявили, что на данный момент Украина испытывает огромное давление со стороны западных сторонников, поскольку США и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, способно ли их оружие, обучение и боеприпасы привести к значительным успехам на фронте.

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Мария Винар
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