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16:24, 6 мая 2023Интернет и СМИ

Украине предрекли лишение помощи Запада в случае провала контрнаступления

NYT: Украина может лишиться помощи Запада в случае провала контрнаступления

Фото: Libkos / AP

Киев может лишиться помощи Запада в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой исход событий предрекли в публикации газеты The New York Times (NYT).

«Украина испытывает огромное давление со стороны западных сторонников, так как США и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, способно ли их оружие, обучение и боеприпасы, которые они поставляли в страну в последние месяцы, привести к значительным успехам», — сказано в тексте.

Подчеркивается, что Киев рискует потерять поддержку Запада, если не оправдает ожиданий. По мнению автора статьи, это стало причиной для беспокойства высших должностных лиц Украины, которые чувствуют, что их время истекает.

Ранее глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что контрнаступление украинских войск станет переломным моментом в дальнейшей поддержке Киева со стороны Запада.

3 мая о фактическом начале контрнаступления ВСУ заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия военных по периметру и внутри фронта, предположив, что наступление может перейти в активную фазу в ближайшие дни.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Варвара Родикова
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