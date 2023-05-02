В США заявили о влиянии успешного контрнаступления на поставки помощи Украине

Сенатор США Маккол: успех контрнаступления станет переломным моментом в поддержке Украины

Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет переломным моментом в дальнейшей поддержке Киева. О влиянии успеха в операции на поставки помощи заявил глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол в интервью Bloomberg.

«Очень скоро вы увидите контрнаступление, которое должно произойти. Я думаю, что многое будет зависеть от этого контрнаступления», — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно о разногласиях в контактной группе по обороне Украины из-за планов по передаче Киеву самолетов F-16. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит необходимости в истребителях для текущих боев на Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сроки предоставления Киеву самолетов F-16 будут зависеть от успехов ВСУ. По его мнению, если бы уже сейчас были самолеты F-16, то контрнаступление «было бы намного более быстрым».