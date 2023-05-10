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22:00, 10 мая 2023Россия

В Госдуме сочинский курорт заподозрили в запрете празднования 9 мая

Хинштейн попросил прокуратуру разобраться с запретом празднования 9 мая на Красной Поляне

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Глава комитета госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн решил провести проверку администрации курорта «Красная Поляна», которая якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы. Парламентарий собирается направить соответствующие обращения в Генпрокуратуру и губернатору Краснодарского края. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным депутата, руководство курорта не только запретило отмечать 9 мая, но и размещать праздничную символику. «Такое историческое беспамятство надо лечить. Хирургическим способом!» — заявил Хинштейн, приложив скриншоты с возмущениями гостей отелей, а также фото интерьеров отелей.

По словам парламентария, в отелях «Риксос» и «Мариотт» сослались на соответствующее письменное указание. Постояльцам якобы заявили, что необходимо придерживаться политики нейтралитета, так как на курорте могут находиться люди с различными позициями. «Такое чувство, что «Красная Поляна» — уже не наша земля… Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в том ничего предосудительного», — отметил депутат.

При этом в пресс-службе курорта РИА Новости сообщили, что руководство «Красной Поляны» не запрещало праздновать День Победы. Кроме этого 9 мая были организованы праздничные мероприятия, к которым могли присоединиться туристы.

Ранее Александр Хинштейн направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с предложением ввести временный мораторий на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России.

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Екатерина Подвигина
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