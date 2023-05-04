В Госдуме предложили ввести мораторий на использование беспилотников

Депутат Госдумы Хинштейн предложил главе Минтранса Савельеву ввести мораторий на БПЛА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с предложением ввести временный мораторий на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что кроме БПЛА его предложение касается также наземных, подземных, надводных и подводных дронов.

«Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение», — написал Хинштейн.

Отдельно он сообщил, что надеется на скорейшее принятие уже внесенного в Думу закона, наделяющего силовые структуры и ведомственные охраны правом пресекать движение беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле.

Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.