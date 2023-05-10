Популярная певица подарила дочери на 11-летие сумку за сотни тысяч рублей

Певица Джессика Симпсон подарила дочери Максвелл на 11-летие сумку бренда Louis Vuitton

Американская певица и актриса Джессика Симпсон преподнесла дочери на день рождения сумку за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

Выяснилось, что знаменитость подарила 11-летней Максвелл изделие из ассортимента французского бренда Louis Vuitton. Отмечается, что стоимость презента модели Keepall Bandouliere составила 3150 долларов (240 тысяч рублей). На размещенных телезвездой кадрах видно, как ребенок распаковывает объемную дорожную сумку люксовой марки желто-голубого цвета.

В декабре 2022 года популярная певица Глюкоза также подарила дочери часы Rolex за миллион рублей. Поп-исполнительница опубликовала ролик, на котором продемонстрировала распаковку презентов, выбранных ею для дочерей Лидии и Веры Чистяковых. На кадрах видно, что 15-летняя Лидия получила от матери желанные часы люксового бренда Rolex Oyster Perpetual с зеленым циферблатом. Стоимость аналогичного изделия составляет более миллиона рублей.