Глюкоза подарила дочери часы Rolex за миллион рублей

Певица Глюкоза подарила дочерям Лидии и Вере часы Rolex и дизайнерскую сумку

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала реакцию детей на роскошные подарки в честь Нового года. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала ролик, на котором продемонстрировала распаковку презентов, выбранных ею для дочерей Лидии и Веры Чистяковых. На размещенных кадрах видно, что 15-летняя Лидия получила от матери желанные часы люксового бренда Rolex Oyster Perpetual с зеленым циферблатом. Стоимость аналогичного изделия составляет более миллиона рублей.

11-летняя Вера стала обладательницей дизайнерской сумки черно-белого цвета, бренд и цена которых не раскрываются. «Довольный человек № 1 и счастливый человек номер № 2», — подписала певица сторис в социальной сети.

Ранее Глюкозу раскритиковали в сети за съемку в откровенном образе. На размещенных кадрах певица сидит у окна с разведенными в стороны ногами.