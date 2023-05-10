В Кремле заявили о потрепанной военной машине Украины

Песков: Россия в ходе спецоперации изрядно потрепала военную машину Украины

Вооруженным силам (ВС) России удалось изрядно потрепать военную машину Украины в ходе спецоперации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала ATV Республики Сербской.

По его словам, несмотря на всю сложность спецоперации, российская армия справляется с поставленными задачами. «Удалось изрядно потрепать военную машину Украины. (...) Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное», — отметил Песков, пообещав, что эта работа продолжится.

Он подчеркнул, что демилитаризация Украины является очень важной целью спецоперации. Помимо этого, Песков также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина в день начала СВО, заявившего, что прежде всего необходимо обеспечить безопасность жителей Донбасса. «И частично эту задачу удалось решить, но частично: пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью [выполнить]», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков объяснил длительность российской спецоперации на Украине вмешательством в конфликт западных стран. Он отметил, что спецоперация начиналась как защитная мера России, добавив, что в тот момент трудно было представить, что НАТО, США и Европа «сначала косвенно, а потом напрямую вмешаются в этот конфликт».