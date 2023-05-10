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11:37, 10 мая 2023Россия

Петербуржец переел мухоморов и попал в больницу

Житель Санкт-Петербурга ел мухоморы для нервной системы и попал в больницу

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами и попал в больницу. Об этом в среду, 10 мая, со ссылкой на источник сообщает 78.ru.

Мужчина употреблял сушеные пантерные грибы в форме капсул для улучшения нервной системы. Такое средство посоветовал ему знакомый. 9 мая петербуржец принял слишком большую дозу и почувствовал себя плохо.

Он самостоятельно позвонил в скорую. Врачи диагностировали у него острое отравление.

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В апреле похожий инцидент произошел в Красноярском крае. Местный житель месяц питался мухоморами, полагая, что это положительно скажется на состоянии его здоровья. Уточнялось, что 29-летний россиянин ел их по инструкции, но в итоге попал в токсикологическое отделение с судорогами и одышкой.

В марте мухоморами отравился также депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов.

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Евгения Куликова
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