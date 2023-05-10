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16:47, 10 мая 2023Бывший СССР

В Совбезе России рассказали об употреблении наркотиков украинскими солдатами

Замглавы Совбеза РФ Гребенкин: употребление наркотиков считается нормой среди солдат ВСУ

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Употребление наркотиков стало нормой в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности (Совбеза) России Александр Гребенкин интервью «Российской газете».

«Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой в наркотическом опьянении», — заявил Гребенкин.

Замглавы Совбеза РФ рассказал, что на Украине более 15 лет практикуется метадоновая заместительная терапия, которая является заменой одной наркотической зависимости на другую. Он добавил, что Киев проводил политику либерализации наркотиков, в частности путем легализации каннабиса, которая ускоряет тенденцию к росту наркопотребителей, чаще всего из числа подростков и молодежи.

1 мая обозреватель издания Atlantico Ксавье Рофе выразил беспокойство по поводу поставок в европейские страны наркотиков и оружия, которые приводят к росту преступности в Европе.

Ранее стало известно о схеме, реализованной главой ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) в городе Сумы и полковником областного управления Службы безопасности Украины. Они занимались сбытом наркотиков и медикаментов, предназначенных для использования в зоне боевых действий.

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Алевтина Запольская
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