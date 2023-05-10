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20:51, 10 мая 2023Мир

Генеральный инспектор немецкой армии высказался о наступлении ВСУ

Генеральный инспектор бундесвера Броер заявил об отсутствии условий для наступления ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На данный момент для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет подходящих условий. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера (немецкой армии) Карстен Броер, сообщает DPA.

«Земля все еще болотистая и влажная. Местами на полях все еще есть большие озера. Условий для полномасштабного наступления в последние недели не было», — сообщил он.

По словам Броера, при этом в ходе переговоров подтвердились планы Киева начать наступление.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что Броер посетил Украину. По его словам, представителю Бундесвера передали информацию о подготовке украинской армии, а также описали ситуацию на линии фронта.

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Варвара Кошечкина
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