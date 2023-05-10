Генеральный инспектор немецкой армии высказался о наступлении ВСУ

Генеральный инспектор бундесвера Броер заявил об отсутствии условий для наступления ВСУ

На данный момент для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет подходящих условий. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера (немецкой армии) Карстен Броер, сообщает DPA.

«Земля все еще болотистая и влажная. Местами на полях все еще есть большие озера. Условий для полномасштабного наступления в последние недели не было», — сообщил он.

По словам Броера, при этом в ходе переговоров подтвердились планы Киева начать наступление.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что Броер посетил Украину. По его словам, представителю Бундесвера передали информацию о подготовке украинской армии, а также описали ситуацию на линии фронта.