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19:29, 10 мая 2023Мир

Столтенберг оценил силы Российской армии в ходе конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: нельзя недооценивать Российскую армию в ходе конфликта на Украине

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

НАТО нельзя недооценивать Российскую армию в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью CNN.

«Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи, чтобы отразить планируемое контрнаступление», — отметил глава Североатлантического альянса.

Ранее генсек НАТО рассказал о предоставленной Украине помощи. По его словам, начиная с зимнего периода Киев получил «беспрецедентные поставки нового оружия и боеприпасов, запчастей и обучение».

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Семен Александров
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