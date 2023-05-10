Столтенберг оценил силы Российской армии в ходе конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: нельзя недооценивать Российскую армию в ходе конфликта на Украине

НАТО нельзя недооценивать Российскую армию в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью CNN.

«Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи, чтобы отразить планируемое контрнаступление», — отметил глава Североатлантического альянса.

Ранее генсек НАТО рассказал о предоставленной Украине помощи. По его словам, начиная с зимнего периода Киев получил «беспрецедентные поставки нового оружия и боеприпасов, запчастей и обучение».