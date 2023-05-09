Генсек НАТО рассказал о предоставленной Украине беспрецедентной помощи

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина получила беспрецедентную помощь от альянса

Североатлантический альянс и его партнеры с зимы предоставили Украине беспрецедентную помощь. С таким заявлением выступил в ходе интервью газете Washington Post генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, начиная с зимнего периода Киев получил «беспрецедентные поставки нового оружия и боеприпасов, запчастей и обучение».

Рассказывая о поддержке властей Украины, Столтенберг упомянул, что партнеры НАТО за зиму обучили больше девяти бригад, которые в настоящий момент полностью укомплектованы.

Ранее президент Украины Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в НАТО после завершения военного конфликта на ее территории. 21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о согласии всех союзников по альянсу на вступление в него Украины.