Зеленский попросил НАТО послать Украине четкий сигнал

Зеленский потребовал у НАТО четкий сигнал о вступлении Украины в альянс после конфликта

Президент Украины Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в НАТО после завершения военного конфликта на ее территории. Слова политика передает РИА Новости.

«Мы реалисты, мы знаем, что не войдем в НАТО во время войны, но во время войны мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после войны», — заявил Зеленский.

Также глава государства ответил на вопрос о возможном прекращении военной помощи в случае провала контрнаступления. «Мы не думаем о том, что можем не достичь успеха. Это не наш путь», — заключил президент.

Ранее Зеленский оценил перспективу получения Украиной истребителей F-16. Он заявил, что это такой же сложный вопрос, как и консолидация европейских стран относительно вступления страны в Евросоюз и НАТО.