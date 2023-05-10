В Госдуме высказались о задержаниях за желто-синюю одежду

Депутат Госдумы Нилов назвал бредом задержания людей за желто-синюю одежду

Задержания людей в желто-синей одежде за дискредитацию Вооруженных сил России в случае, если они не выражали этого ничем, кроме элементов гардероба, является злоупотреблением правом. Необходимо контролировать ситуацию и брать объяснения с тех, кто инициировал подобные задержания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Это полный бред и злоупотребление правом. Никаких оснований привлекать к ответственности людей за одежду в случае, если не было каких-то иных действий, нет. У нас в ЛДПР тоже сине-желтые флаги и атрибутика. Задерживать людей за ношение одежды определенных цветов, которые не запрещены, значит настраивать общество против представителей власти и только повышать градус напряженности», — подчеркнул политик.

Нилов также заявил, что необходимо требовать объяснение с сотрудников правоохранительных органов, причастных к подобным задержаниям.

У меня тоже синий костюм и желтый галстук. В Госдуме в принципе много тех, кто одевается так же. И что, надо арестовывать? Везде должен быть разум и гибкость Ярослав Нилов депутат Госдумы

Кроме того, политик связал избыточное рвение сотрудников правоохранительных органов в защите ВС РФ от дискредитации с палочной системой и погоней за статистикой.

Ранее сообщалось, что в Москве уборщика психоневрологического интерната для престарелых задержали по делу о дискредитации Российской армии после того, как он пришел на работу в желто-синей куртке. В тот же день в столице составили аналогичный протокол на 26-летнего жителя Волгограда — поводом для задержания россиянина стал цвет его штанов.