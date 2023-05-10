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10:28, 10 мая 2023Россия

Уборщика московского интерната задержали за дискредитацию армии из-за одежды

Shot: уборщика московского интерната в желто-синей куртке задержали за дискредитацию армии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве уборщика психоневрологического интерната для престарелых задержали по делу о дискредитации Российской армии после того, как он пришел на работу в желто-синей куртке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в поселке Филимонки 9 мая. По данным канала, постояльцы интерната пожаловались на то, что 39-летний мужчина в праздничный день пришел на работу в одежде цвета украинского флага.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. На уборщика составили протокол по административной статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). На следующей неделе мужчина должен явиться на судебное заседание.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в тот же день в столице составили аналогичный протокол на 26-летнего жителя Волгограда — поводом для задержания россиянина стал цвет его штанов. Обоим мужчинам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области дачник натравил силовиков на жителя соседней деревни после того, как увидел на его участке сарай с сине-желтой крышей. Фермер объяснил, что он накрыл постройку тентами еще осенью, не обратив внимание на то, как может быть воспринято сочетание их цветов.

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Варвара Родикова
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