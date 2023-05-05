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16:25, 5 мая 2023Россия

Россиянин натравил силовиков на сельского жителя из-за сине-желтой крыши сарая

В Ленобласти мужчина донес в ФСБ на жителя соседней деревни из-за сине-желтой крыши сарая

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области дачник натравил силовиков на жителя соседней деревни после того, как увидел расположенный на его участке сарай с сине-желтой крышей. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Заметив, что расцветка сеновала напоминает флаг Украины, россиянин подкрался к участку и сделал несколько снимков. Затем он показал фотографии правоохранителям. На поступивший сигнал отреагировали сотрудники ФСБ России.

В беседе с изданием 47news представившийся Игорем Терентьевым фермер пояснил, что он накрыл каркас сеновала тентами еще осенью, не придав внимания тому, как может быть воспринято сочетание их цветов. «Что было под рукой, тем и уложили», — сказал мужчина. По словам бывшего жителя Петербурга, приехавшие к нему силовики отнеслись к ситуации с пониманием. «Попросили только к 9 Мая что-нибудь придумать», — добавил фермер.

Ранее в мае жителя Москвы задержали из-за синего и желтого скотча на бампере его автомобиля. Владелец машины сказал, что скотчем он хотел скрыть вмятину. Несмотря на это, полиция начала проверку.

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Алан Босиков
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