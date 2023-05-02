Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 2 мая 2023Россия

Москвича задержали из-за скотча в цветах флага Украины на бампере машины

Shot: полиция задержала москвича, наклеившего на машину скотч в цветах флага Украины

Кадр: Telegram-канал Shot

В Москве полиция задержала мужчину, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как стало известно каналу, жители Бибирева обратили внимание на припаркованный автомобиль Lada с сине-желтым скотчем на корпусе и вызвали полицию. По словам 39-летнего владельца машины, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

Сейчас москвич дает показания в отделе полиции, пишет канал. Проводится проверка.

Ранее жительница Москвы сдала в полицию восьмилетнюю одноклассницу дочери. По словам россиянки, своими роликами в соцсетях, в которых фигурировал флаг Украины, школьница высказывала русофобскую позицию. При этом Baza утверждает, что таким образом россиянка попыталась отомстить девочке за то, что та обижала в школе ее ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Польша захотела получить репарации от России после Германии. Что думают об этом в Москве?
Посылку с боевым оружием нашли в отделении «Почты России»
Пользователям WhatsApp рассказали о новой полезной функции
Полет вылетавшего из Москвы самолета прервался из-за технической неисправности
В России отреагировали на поддержку США атак украинских беспилотников
Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения в России
Пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean
В Казахстане арестовали 19 подозреваемых в террористических преступлениях
Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц
Шойгу заявил об увеличении темпов производства вооружения для СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.