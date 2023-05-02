Москвича задержали из-за скотча в цветах флага Украины на бампере машины

Shot: полиция задержала москвича, наклеившего на машину скотч в цветах флага Украины

В Москве полиция задержала мужчину, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как стало известно каналу, жители Бибирева обратили внимание на припаркованный автомобиль Lada с сине-желтым скотчем на корпусе и вызвали полицию. По словам 39-летнего владельца машины, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

Сейчас москвич дает показания в отделе полиции, пишет канал. Проводится проверка.

Ранее жительница Москвы сдала в полицию восьмилетнюю одноклассницу дочери. По словам россиянки, своими роликами в соцсетях, в которых фигурировал флаг Украины, школьница высказывала русофобскую позицию. При этом Baza утверждает, что таким образом россиянка попыталась отомстить девочке за то, что та обижала в школе ее ребенка.