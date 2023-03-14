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11:29, 14 марта 2023Россия

Москвичка написала донос на восьмилетнюю школьницу из-за флага Украины

Baza: москвичка написала донос на восьмилетнюю одноклассницу дочери из-за флага Украины

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жительница Москвы написала донос в полицию на восьмилетнюю одноклассницу дочери. По мнению женщины, своими роликами в соцсетях, где фигурировал флаг Украины, школьница высказывала русофобскую позицию. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Москвичка таким образом решила наказать девочку, поскольку та обижала ее ребенка. По сведениям Baza, школьница пожаловалась матери на притеснение со стороны одноклассницы. Она утверждала, что несовершеннолетняя всячески оскорбляла ее и унижала перед другими детьми.

Женщина сначала решила поговорить с родителями обидчицы. На какое-то время это спасло ситуацию, но позже издевательства продолжились.

Тогда жительница Москвы изучила соцсети девочки. Она обратила внимание на приложение «Лайки». В нем в одном из роликов одноклассница дочери смяла руками нарисованный флаг России на фоне нарисованного флага Украины. Москвичка сочла, что школьница таким образом проявила русофобскую позицию.

По заявлению женщины столичные полицейские организовали проверку.

1 марта сообщалось, что в Москве 12-летний школьник, прогулявший уроки, сдал родителей полиции из-за того, что те решили его наказать.

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Анна Щербакова
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