Полиция ОАЭ спасла оставшегося без денег россиянина и отправила его домой

Полиция Шарджи оплатила гостиницу и билет домой оставшемуся без денег российскому туристу

Полиция города Шарджа, ОАЭ, спасла оставшегося без денег россиянина и отправила его домой. Об этом сообщает The National.

Уточняется, что офицеры случайно встретили расстроенного российского туриста, который сидел под мостом рядом с входом в аэропорт. Он рассказал правоохранителям, что прибыл в ОАЭ в апреле для велотура, однако финансовые трудности и языковой барьер помешали ему вернуться на родину.

Полицейские оплатили мужчине гостиницу и купили билет на самолет до дома. Они также сопроводили его в аэропорт, чтобы убедиться, что турист без проблем попал на рейс. «ОАЭ — это страна, которая ценит счастье, процветание и благополучие всех своих жителей», — заключил спасенный россиянин.

Ранее заблудившиеся в горах Турции четверо российских туристов, среди которых — трое мужчин и одна женщина, были спасены при помощи вертолета. Россияне отправились в горы в курортном городе Бельдиби в Кемере без сопровождения гида. Спустя некоторое время путешественники поняли, что потерялись, и обратились за помощью к спасателям.