При обстреле ВСУ пострадал строитель защитного объекта в Курской области

Курский губернатор Старовойт: при обстреле ВСУ пострадал строитель защитного объекта

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области пострадал мужчина, находившийся на строящемся защитном объекте. Об этом в среду, 10 мая, в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

«10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект», — пояснил глава области.

При обстреле взрыв контузил одного из строителей, который проводил работы на объекте. Его доставили в Суджанскую центральную районную больницу, где пострадавшему оказали необходимую первую медицинскую помощь.

Ранее Старовойт сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат под Курском. По его словам, беспилотник ВСУ был сбит в деревне Толмачево рано утром.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).