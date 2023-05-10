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16:00, 10 мая 2023Россия

При обстреле ВСУ пострадал строитель защитного объекта в Курской области

Курский губернатор Старовойт: при обстреле ВСУ пострадал строитель защитного объекта

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области пострадал мужчина, находившийся на строящемся защитном объекте. Об этом в среду, 10 мая, в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

«10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект», — пояснил глава области.

При обстреле взрыв контузил одного из строителей, который проводил работы на объекте. Его доставили в Суджанскую центральную районную больницу, где пострадавшему оказали необходимую первую медицинскую помощь.

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Ранее Старовойт сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат под Курском. По его словам, беспилотник ВСУ был сбит в деревне Толмачево рано утром.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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