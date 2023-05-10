Россиянин зарезал прохожего без повода и получил 12 лет колонии

В Омске суд дал 12 лет местному жителю за убийство незнакомца и нападение на полицейского

Омский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 62-летнего местного жителя за убийство без повода прохожего и нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он должен выплатить супруге погибшего один миллион рублей и пострадавшему сотруднику полиции — 100 тысяч рублей.

Суд установил, что вечером 16 апреля 2022 года мужчина у железной дороги напал на проходившего мимо незнакомого 54-летнего мужчину, избил его и нанес ножом четыре удара в шею. От полученных ран прохожий скончался на месте преступления.

21 апреля 2022 года полицейские установили предполагаемого убийцу и доставили его в отдел внутренних дел. Там задержанный накинулся на оперативника, причинив легкий вред его здоровью.

Мужчина не признал свою вину в преступлениях.

