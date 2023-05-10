Убивший собутыльника россиянин попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу

В Череповце убивший собутыльника мужчина попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу

В Череповце 40-летний местный житель, задержанный за убийство собутыльника, попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Россиянин отпросился в туалет и выпрыгнул из окна второго этажа. Из-за неудачного падения он сломал голень и не смог убежать. Мужчину госпитализировали.

Проводится служебная проверка. Полицейские, которые допустили побег, будут наказаны.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил к 7,5 года лишения свободы 37-летнего местного жителя за убийство собутыльника.