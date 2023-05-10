Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:01, 10 мая 2023Силовые структуры

Убивший собутыльника россиянин попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу

В Череповце убивший собутыльника мужчина попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Череповце 40-летний местный житель, задержанный за убийство собутыльника, попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Россиянин отпросился в туалет и выпрыгнул из окна второго этажа. Из-за неудачного падения он сломал голень и не смог убежать. Мужчину госпитализировали.

Проводится служебная проверка. Полицейские, которые допустили побег, будут наказаны.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил к 7,5 года лишения свободы 37-летнего местного жителя за убийство собутыльника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Дроны ВСУ атаковали приграничные российские регионы
В Германии возмутились появлением Шредера на приеме в посольстве России
Беспилотники сдетонировали над частным сектором в Белгородской области
В НАТО призвали подготовиться к возможному конфликту
В Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода
Врио премьера Финляндии Марин сообщила о разводе с мужем
В Грузии прошел митинг против возобновления прямого авиасообщения с Россией
Написавшую книгу о скорби после смерти мужа вдову заподозрили в его убийстве
Стало известно об обнаружении обломков сбитого под Калугой беспилотника
Убивший собутыльника россиянин попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.