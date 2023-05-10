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11:58, 10 мая 2023Россия

Гибель россиянина при падении мотопараплана попала на видео

В сети появились кадры гибели мужчины при падении мотопараплана в Татарстане

В сети появились кадры падения мотопараплана в Татарстане, при котором погиб мужчина. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как человек на мотопараплане летит между деревьев, а затем падает.

Мужчина в возрасте 55 лет погиб в среду, 9 мая. Его параплан упал около села Светлое Озеро. Россиянин скончался на месте происшествия.

Ранее в подмосковном Звенигороде дельтаплан с людьми упал на одноэтажный жилой дом. На летательном аппарате находились два человека, они не пострадали.

Анастасия Шейкина
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