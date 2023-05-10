Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:36, 10 мая 2023Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать во время застолья

В Пермском крае мужчина напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать-пенсионерку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Пермском крае 60-летний мужчина напал на сожительницу и ее 82-летнюю мать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянин выпивал с подругой и ее семьей. Во время застолья они поссорились. Тогда фигурант схватил нож и вонзил в сердце матери сожительницы, а затем набросился на вторую потерпевшую. В результате пенсионерка скончалась, а ее дочери удалось выжить.

Нападавшего задержали. Возбуждено дело по статье об убийстве и покушении на убийство.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска подозревается в организации заказного убийства дочери из-за квартиры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Дроны ВСУ атаковали приграничные российские регионы
В ЛНР под завалами нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS
Россиянин напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать во время застолья
Минфин оценил дефицит бюджета России
Бывшая жена Бена Аффлека раскрыла способ сохранить душевное равновесие
Фигуранта дела о «Маяковских чтениях» приговорили к четырем годам колонии
Тигр в зоопарке пометил снимающую его туристку мочой
В Калининградской области запретили дроны до снятия режима базовой готовности
Чехия передаст Украине две батареи ЗРК «Куб»
22-летний филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.