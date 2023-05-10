Силовые структуры
Россиянин напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать во время застолья
В Пермском крае мужчина напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать-пенсионерку
В Пермском крае 60-летний мужчина напал на сожительницу и ее 82-летнюю мать. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, россиянин выпивал с подругой и ее семьей. Во время застолья они поссорились. Тогда фигурант схватил нож и вонзил в сердце матери сожительницы, а затем набросился на вторую потерпевшую. В результате пенсионерка скончалась, а ее дочери удалось выжить.
Нападавшего задержали. Возбуждено дело по статье об убийстве и покушении на убийство.
Ранее стало известно, что жительница Красноярска подозревается в организации заказного убийства дочери из-за квартиры.