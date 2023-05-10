Россиянин напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать во время застолья

В Пермском крае мужчина напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать-пенсионерку

В Пермском крае 60-летний мужчина напал на сожительницу и ее 82-летнюю мать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянин выпивал с подругой и ее семьей. Во время застолья они поссорились. Тогда фигурант схватил нож и вонзил в сердце матери сожительницы, а затем набросился на вторую потерпевшую. В результате пенсионерка скончалась, а ее дочери удалось выжить.

Нападавшего задержали. Возбуждено дело по статье об убийстве и покушении на убийство.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска подозревается в организации заказного убийства дочери из-за квартиры.

