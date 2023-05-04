Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:26, 4 мая 2023Силовые структуры

Россиянка за 80 тысяч рублей заказала убийство дочери из-за квартиры

Жительница Красноярска за 80 тысяч рублей заказала убийство дочери из-за квартиры

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жительница Красноярска подозревается в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Следователям и полиции совместно удалось предотвратить заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала ее мать. Уголовное дело по статье об организации приготовления убийства по найму заведено в отношении 67-летней жительницы Красноярска. По данным следователей, в апреле пенсионерка рассказала знакомому об идее убить дочь, чтобы завладеть ее квартирой.

Знакомый организовал ей встречу с исполнителем, который в мае под контролем оперативников инсценировал убийство. Согласно сценарию, убийство было совершено при помощи ножа. При этом следователи узнали, что подозреваемая также хотела убить сына.

В январе в Челябинске мать убила 10-летнюю дочь, после чего покончила с собой. Женщина состояла на учете у психиатра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник
Россиянка за 80 тысяч рублей заказала убийство дочери из-за квартиры
При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал один человек
Губернатор показал кадры тушения пожара в резервуарах с нефтью на Кубани
В Китае назвали цель украинской атаки беспилотников на Кремль
Пара занялась сексом на улице и разгневала местных жителей
Названа идеальная поза для чувственного и страстного секса
Необходимость продления зерновой сделки объяснили
СК начал расследование украинских атак в российских регионах
Пентагон изменит схему закупки запчастей F-35
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.