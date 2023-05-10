В московской пивоварне охранники избили бывшего депутата за грубости официантам

В Москве охранники избили бывшего дагестанского депутата за грубости официантам в баре

Бывшего 54-летнего дагестанского депутата избили охранники московского бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, потерпевший с братом и друзьями отдыхал в пивоварне на Шлюзовой набережной. Он отошел в туалет, а после возвращения у своего стола заметил охранника. Тот сделал замечание экс-депутату из-за грубости персоналу.

В итоге начался конфликт. Тогда охранник ударил бывшего депутата по лицу, и тот потерял сознание. Вскоре на место инцидента подошли еще пять сотрудников охраны. Они начали избивать всю компанию.

В баре заявили, что избитый депутат приставал к официанткам, грубил гостям, курил и сам хотел устроить драку. В настоящий момент потерпевший находится в больнице. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.