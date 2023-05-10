Двоих бывших полицейских оштрафовали за получение взяток от строительной фирмы

Под Вологдой двоих экс-полицейских оштрафовали на 5,5 миллиона рублей за получение взяток

Под Вологдой двух бывших полицейских оштрафовали на 3,5 и 2 миллиона рублей за получение особо крупной взятки и посредничестве в ее передаче. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Наталья Швед.

Также им запретили работать в правоохранительных органах в течение пяти и четырех лет соответственно. Отмечается, что один из фигурантов был уволен из органов в 2014 году, а второй — в 2018.

По данным следствия, сотрудники МВД договорились с подрядчиком, представителем строительной организации, о том, что за перечисление выплат по госконтракту он должен оказать им услуги стоимостью в 2,9 миллиона рублей. С декабря 2015 года по октябрь 2016-го один из правоохранителей через посредника получил взятку в виде 300 тысяч рублей в виде оплаты счетов на работы по благоустройству строений на его земельном участке.

Ранее стало известно, что на Урале двух бывших полицейских оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за вымогательство взятки у россиянина.