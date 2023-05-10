В российском городе полиция начала поиск вооруженного мужчины

Shot: в Ростове-на-Дону полиция ввела план «Сирена» из-за сообщения о вооруженном мужчине

В Ростове-на-Дону полиция ввела план «Сирена» из-за сообщения о вооруженном мужчине в камуфляжной форме. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Подозрительный мужчина подошел к прохожему на улице Максима Горького и стал угрожать пистолетом и гранатой, после чего скрылся. Прохожий сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Силовики начали проверку и поиск вооруженного незнакомца.

2 февраля сообщалось, что в Ростове-на-Дону вооруженный мужчина устроил стрельбу рядом с торговым центром. Когда полицейские прибыли, стрелок уже уехал на черном автомобиле. В городе объявили план «Сирена» и «Перехват». Позже стало известно, что стрельбу открыл уволенный сотрудник торгового центра. Он состоит на учете в психдиспансере. Мужчина пришел с сумкой и ружьем, но охранник его заметил и обезоружил.