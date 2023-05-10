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05:54, 10 мая 2023Россия

Россиян предложили штрафовать за собак на самовыгуле

«Известия»: в Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев
СюжетНаселение России:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев. Соответствующие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» подготовил зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передают «Известия».

В их тексте предполагается приравнять безнадзорный выгул питомцев к выбрасыванию их на улицу и штрафовать владельцев в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ, не менее 16 242 рублей). Поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае.

В Российской кинологической федерации указали, что установить хозяина собаки можно только по чипу или клейму, однако маркирование животных в настоящее время остается добровольной. Тот, кто выкинул собаку на улицу, вряд ли оставит свои данные, указал президент организации Владимир Голубев.

Автор поправок Александр Спиридонов считает, что решить проблему можно введением обязательного чипирования питомцев, в частности собак и кошек, соответствующую норму предполагается внести в законопроект. Также депутат предложил обязательно лицензировать разведение животных, чтобы заводчики платили налоги со своей деятельности.

Ранее правительство России предложило регионам защитить население от бездомных собак самостоятельно. Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных.

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Марина Совина
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