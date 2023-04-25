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05:16, 25 апреля 2023Россия

Правительство предложило регионам защитить население от бездомных собак

«Известия»: кабмин одобрил законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных собак

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Правительство России предложило регионам защитить население от бездомных собак самостоятельно. Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных. Об этом сообщают «Известия».

Госдума может принять в первом чтении законопроект, предложенный партиями «Единая Россия» и «Новые люди», 16 мая.
В правительстве согласились с необходимостью наделить губернаторов и законодательные собрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными с учетом мнения местного населения.

В кабмине пояснили, что новые нормы нужны для защиты населения в связи с неблагоприятной обстановкой в ряде субъектов.

Президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров отметил, что в настоящее время отсутствует научная методика определения агрессивности бродячих собак, поэтому встает вопрос, по каким критериям региональные власти будут принимать решения. Он призвал не допустить необоснованной жестокости в вопросе обращения с бездомными животными.

Ранее депутаты парламента Оренбургской области направили в Госдуму предложение об умерщвлении бродячих собак. Инициатива была разработана при участии губернатора региона вскоре после окончившегося смертью ребенка нападения диких животных. Согласно предложению, усыплять следует лишь агрессивных бездомных животных.

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Марина Совина
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