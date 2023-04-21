Госдуме предложили умерщвлять бездомных собак после нападения в Оренбурге

В ГД после смертельного нападения на ребенка направили предложение об умерщвлении собак

Депутаты парламента Оренбургской области направили в Госдуму предложение об умерщвлении бродячих собак. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива была разработана при участии губернатора региона вскоре после окончившегося смертью ребенка нападения диких животных. Согласно предложению, усыплять следует лишь агрессивных бездомных животных. Кроме того, животных могут разрешить кратковременно содержать в специально созданных муниципальных приютах.

«Также умерщвлению подлежат животные, если в течение 30 дней с момента его поступления в приют не найден новый владелец», — цитирует агентство сообщение законодательного собрания региона.

С 2020 года в России запрещено усыплять бродячих животных.

16 апреля в Оренбурге стая собак набросилась на ребенка. От полученных травм он скончался на месте. На этом фоне власти региона призвали изменить закон об отлове животных.