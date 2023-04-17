Загрызших ребенка в российском городе собак отпустят

Мэр Оренбурга Салмин заявил, что загрызших ребенка собак вновь выпустят на свободу

Бездомных собак, загрызших ребенка в Оренбурге, снова выпустят на улицу, сообщил глава города Сергей Салмин. Этого требует действующее законодательство, приводит его слова официальный портал Оренбурга.

«Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства», — сказал Салмин. Глава города отметил неэффективность такого подхода, поскольку он «не решает проблему по существу».

Салмин заявил о необходимости «более радикальных мер», которые не предусмотрены нормативно-правовыми актами. Власти региона уже подготовили и направили инициативы о расширении полномочий муниципалитетов в сфере контроля над бродячими животными, добавил он.

Стая бродячих собак напала на ребенка 16 апреля. Мальчик гулял около своего дома в Промышленном районе Оренбурга в то время, как на него набросились бродячие животные. Ребенок скончался на месте. После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.