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12:21, 17 апреля 2023Россия

Загрызших ребенка в российском городе собак отпустят

Мэр Оренбурга Салмин заявил, что загрызших ребенка собак вновь выпустят на свободу

Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

Бездомных собак, загрызших ребенка в Оренбурге, снова выпустят на улицу, сообщил глава города Сергей Салмин. Этого требует действующее законодательство, приводит его слова официальный портал Оренбурга.

«Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства», — сказал Салмин. Глава города отметил неэффективность такого подхода, поскольку он «не решает проблему по существу».

Салмин заявил о необходимости «более радикальных мер», которые не предусмотрены нормативно-правовыми актами. Власти региона уже подготовили и направили инициативы о расширении полномочий муниципалитетов в сфере контроля над бродячими животными, добавил он.

Стая бродячих собак напала на ребенка 16 апреля. Мальчик гулял около своего дома в Промышленном районе Оренбурга в то время, как на него набросились бродячие животные. Ребенок скончался на месте. После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.

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Алан Босиков
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