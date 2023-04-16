Глава Оренбуржья призвал изменить закон об отлове собак после гибели ребенка

Губернатор Оренбуржья назвал недостаточным закон об отлове собак после гибели ребенка

Глава Оренбургской области Денис Паслер заявил о необходимости изменить закон об отлове бездомных животных. По его мнению, существующие на данный момент нормативы, неэффективны. Слова главы региона приводит РБК.

Паслер озвучил данное мнение после того, как утром 16 апреля в Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Из-за полученных травм мальчик скончался.

По словам губернатора, с проблемой безнадзорных животных сталкиваются власти всех регионов России. Однако меры, которые сегодня предусматривает законодательство для обращения с этими животными, недостаточны.

Глава региона считает, что чипирование собак не гарантирует безопасности людей, так как есть сучаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред окружающим. «Мы направляли предложения по изменению закона в правительство России и хотим, чтобы он был доработан», — добавил Паслер.

Также он призвал глав муниципалитетов провести тщательное обследование территорий и отловить всех безнадзорных неучтенных собак.

По факту гибели ребенка в Оренбурге следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе.

Ранее кинолог, инструктор по дрессировке собак Глеб Мойсеенко назвал способы, как обезопасить себя при встрече с агрессивными животными.

