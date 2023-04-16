Кинолог назвал способы защиты детей от нападения бродячих собак

Кинолог Мойсеенко посоветовал дать ребенку баллончик для защиты от нападения собак

Лучше всего помочь защититься от нападения бродячих собак ребенок может при помощи баллончика. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кинолог, инструктор по дрессировке собак Глеб Мойсеенко. Он назвал способы, как обезопасить себя при встрече с агрессивными животными.

Как защититься при нападении?

Лучше всего, чтобы у ребенка был баллончик, лучше всего струйный, чтобы струя под воздействием ветра не попала на самого ребенка. Эту струю можно направлять в сторону той собаки, которая пытается укусить. Это единственный способ для ребенка противостоять агрессирующим собакам Глеб Мойсеенко кинолог

У взрослого человека больше возможностей спастись от нападения, если соблюдать несколько правил, объяснил Глеб Мойсеенко.

«Собаки начинают окружать и нападают либо на ноги, либо на спину сзади. Поэтому необходимо прислониться к любой поверхности — так вы будете видеть всю обстановку перед собой. Все те собаки, которые пытаются атаковать, делятся на два типа: одни, которые отвлекают, другие, которые нападают. Те, кто отвлекает, кусают очень редко. Чаще всего кусают те, кто поджидает хорошего момента. Вот именно на них обращаем больше внимания. Если есть куртка, лучшее ее снять и обмотать руку — на левую, если левша, на правую, если правша. Так можно обезопасить руку большим количеством ткани, чтобы клыки не достали до самой руки», — рассказал кинолог.

Как только произошло нападение, нужно попытаться схватить собаку за шубу в районе морды так, чтобы собака не смогла перекусить другую руку. Удерживая эту собаку перед собой, нужно ей уже отмахиваться и звать на помощь Глеб Мойсеенко кинолог

Почему собаки нападают?

Весной и осенью бродячие псы наиболее агрессивны, поэтому случаев нападения становится больше, отметил инструктор по дрессировке собак.

Пищевая агрессия относительно безобидна, потому что собака ограничивает расстояние, демонстрируя, что сюда нельзя идти, здесь моя еда. Человек может по диагонали от собаки, не поворачиваясь к ней спиной и не совершая побега, просто удалиться Глеб Мойсеенко кинолог

«Материнская агрессия может быть более опасна, потому что собака защищает свое потомство, а там она может быть очень агрессивной. Если человек видит собаку с обвислой грудью, скорее всего, где-то есть щенки, нужно попытаться побыстрее уйти. Вот от нее можно убежать. Собака с материнской агрессией никогда не понесется вдогонку, потому что ей нужно сохранить потомство. Есть собаки, которые нападают, когда чувствуют в пакетах провизию. Проще всего отдать им этот пакет и неспеша удалиться от этой стаи. Есть собаки, которые охраняют течных девочек. Такие собаки могут атаковать и ограничивать передвижение по данной территории, демонстрируя, что за эту черту лучше не заходить», — рассказал он.

Где нападают собаки?

Чаще всего нападения случаются там, где животные пытаются выживать. Как правило, это малолюдные места, отметил Глеб Мойсеенко.

«Бродячие голодные стаи будут нападать на все что движется, потому что хотят есть. Другие места, где собаки могут прятаться, вроде норок: рядом с теплостанциями, трубами, в подвальных помещениях, где собака чувствует безопасность для родов. Лучше всего остерегаться мусорок, свалок, подзаброшенных деревень и схожих мест», — заключил он.

Трагедия в Оренбурге

16 апреля в Оренбурге стая бродячих собак напала на школьника и загрызла его насмерть. Это произошло неподалеку от гаражного кооператива. По данным Telegram-канала «112», он вместе с друзьями ходил по соседям и собирал угощения в честь Пасхи. Мальчик пришел домой, оставил конфеты и отпросился у родителей погулять еще немного, потом обещал сесть за уроки, но домой уже не вернулся.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале сообщил, что погибшему ребенку было 8 лет. Он выразил семье соболезнования, пообещав оказать всю необходимую поддержку. Губернатор региона Денис Паслер поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех безнадзорных неучтенных собак.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщил Следственный комитет России. Следствие проверит действия должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе.