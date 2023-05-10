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04:44, 10 мая 2023Путешествия

Зарубежные сервисы бронирования отелей наладили прием оплаты картами из России

«Известия»: зарубежные сервисы бронирования отелей наладили прием оплаты картами из России

Фото: Unsplash.com

Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов наладили прием оплаты картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, об этом сообщают «Известия».

В 2023 году такую возможность запустил китайский Trip.com, сообщили в службе поддержки сайта, отметив, что сервис уже несколько месяцев сотрудничает с российской компанией. Информацию об успешной оплате также подтвердили участники форума для туристов.

Также отмечается, что российские карты принимают такие сервисы оплаты и бронирования, как американский Expedia и зарегистрированный в ОАЭ City.Travel. Первый принимает оплату картами Visa и Mastercard российских банков, а второй — любыми, выпущенными в России.

Успешное проведение платежей «Известиям» на сайтах Trip.com и City.Travel подтвердили в банке Дом.РФ и Росбанке. Организовать прием российских карт можно с помощью кредитных организаций или платежных сервисов из России или дружественных стран.

Ранее сообщалось, что россиянам стал доступен еще один зарубежный пляжный курорт — туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань.

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Марина Совина
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